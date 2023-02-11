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Россиянам от 30 до 80 лет решено выдать новые 15 600 рублей на руки

Россиянам от 30 до 80 лет решено выдать новые 15 600 рублей на руки

Миллионам россиян рассказали, как получить новые дополнительные денежные средства на счет. Размер выплаты составит 15 000 рублей и зачислят гражданам, возраст которых от 30 до 80 лет уже с 13 февраля,сообщают Федеральная налоговая служба (18+).

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