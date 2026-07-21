Казахстан может ограничить поставки нефти по КТК

Казахстан может столкнуться с необходимостью введения ограничений на поставки нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак украинских вооружённых формирований на танкеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии