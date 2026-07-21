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Царьград

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Казахстан может ограничить поставки нефти по КТК

Казахстан может ограничить поставки нефти по КТК

Казахстан может столкнуться с необходимостью введения ограничений на поставки нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак украинских вооружённых формирований на танкеры.

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