На скорую руку: 7 рецептов умопомрачительного омлета, за который можно все отдать

Рецепты самых вкусных омлетов для всей семьи. С сыром и колбасой, с помидорами и беконом, лёгкий и воздушный, с румяной корочкой, украшенный сверху зеленью – знакомый всем и каждому омлет, который на протяжении долгих лет является классикой в сфере завтраков и перекусов.