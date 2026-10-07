Врач Маматов: симптомы ОРВИ – сигнал для остановки, а не разгона иммунитета

Первые признаки ОРВИ – это сигнал о том, что нагрузку на организм стоит снизить. В этот момент важно не пытаться разогнать иммунитет, игнорируя болезнь и продолжая жить в привычном режиме, предупредил в беседе с RT врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
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