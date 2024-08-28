NPR: Сотрудники штаба Трампа устроили перепалку прямо на кладбище

Члены команды Трампа оттолкнули мешавшего им работника Арлингтонского кладбищаАмериканская радиостанция NPR узнала, что 2 сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, приехав на Арлингтонское кладбище, вступили в перепалку с местным сотрудником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии