Служение не делится на тыл и фронт. Иркутский священник Евгений Старцев причастил и крестил сотни бойцов в зоне СВО, а в Сибири собрал для них тонны гуманитарной помощи.
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Служение не делится на тыл и фронт. Иркутский священник Евгений Старцев причастил и крестил сотни бойцов в зоне СВО, а в Сибири собрал для них тонны гуманитарной помощи.
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