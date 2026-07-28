Алабугадагы Спас ярминкәсе беренче тапкыр Шишкин буаларыннан ипподромга күчә

30 июльдән 2 августка кадәр Алабугада XVIII Бөтенроссия Спас ярминкәсе узачак. Быел ул беренче тапкыр Шишкин буаларындагы гадәти мәйданчыкны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясенә (Пролетар урамы, 1е) күчә.
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