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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 октября 2021 года

Энергетический прогноз на восьмое октября 2021 года. Числовой вибрационный код  866  =Будьте достаточно мудрыми, чтобы позволить раскрытию служить вам = Весы истории необходимо привести к строгой симметрии добра и зла, белого и чёрного= Внутреннее равновесие зависит от любовного внимания к своему духовному сердцу = Во Вселенной всё предельно просто, практично, элегантно, совершенно и красиво = Всё, что создано на Земле, есть Бог, есть Любовь, есть Гармония Миров и Вечности! = В философской дискуссии выигрывает побеждённый - он приумножает свои Знания.

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Ольга
Благодарю! 🙏
валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)
Благодарю.Мудро.
Irina Karamysheva (Карамышева)
Понравилась фраза: "Если вы верите, что ваш Мир наполнен спокойствием и радостью - то так оно и будет!."Благодарю!

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