Игорь Додон: «Реакция властей по делу Нестеровского подозрительная»

Бывший президент Республики Молдова Игорь Додон утверждает, что скандал, связанный с предполагаемым побегом депутата Александра Нестеровского и его появлением на видеозаписи с территории посольства Российской Федерации, представляет собой «политические репрессии» перед парламентскими выборами.