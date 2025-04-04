Игорь Додон: «Реакция властей по делу Нестеровского подозрительная»

Бывший президент Республики Молдова Игорь Додон утверждает, что скандал, связанный с предполагаемым побегом депутата Александра Нестеровского и его появлением на видеозаписи с территории посольства Российской Федерации, представляет собой «политические репрессии» перед парламентскими выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии