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7:0 от «Барсы», победы «Зенита» и «Спартака», хет-трик Холанда, поражение «Байера», Санчо в «Челси», Медведев, Шнайдер и Самсонова в 1/8 US Open и другие новости

7:0 от «Барсы», победы «Зенита» и «Спартака», хет-трик Холанда, поражение «Байера», Санчо в «Челси», Медведев, Шнайдер и Самсонова в 1/8 US Open и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) в гостях в 7-м туре Мир РПЛ, новичок петербуржцев Лусиано Гонду дебютировал и сделал дубль.

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Комментарии
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Лена Мисько
Беслан. 20 лет. Мы помним.
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14 час.
КУАТ
Жаль, что сказка Байера закончилась в домашнем матче.
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14 час.
Лена Мисько
интересная реакция ❗️Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке: когда экс-нападающему «Спартака» предоставили место в раздевалке петербургского клуба, несколько российских футболистов «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым — «Чемпионат»
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11 час.

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