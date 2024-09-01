7:0 от «Барсы», победы «Зенита» и «Спартака», хет-трик Холанда, поражение «Байера», Санчо в «Челси», Медведев, Шнайдер и Самсонова в 1/8 US Open и другие новости

Лена Мисько

интересная реакция ❗️Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке: когда экс-нападающему «Спартака» предоставили место в раздевалке петербургского клуба, несколько российских футболистов «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым — «Чемпионат»