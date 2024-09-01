7:0 от «Барсы», победы «Зенита» и «Спартака», хет-трик Холанда, поражение «Байера», Санчо в «Челси», Медведев, Шнайдер и Самсонова в 1/8 US Open и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) в гостях в 7-м туре Мир РПЛ, новичок петербуржцев Лусиано Гонду дебютировал и сделал дубль.
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