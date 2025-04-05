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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерика Бриньоне, помимо перелома ноги, получила разрыв крестообразной связки колена

Во время гигантского слалома, который проходил 3 апреля, Федерика Бриньоне врезалась в ворота и упала.

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