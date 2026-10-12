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СахПресс

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Женщина ударила знакомого ножом во время застолья на Сахалине

Женщина ударила знакомого ножом во время застолья на Сахалине

В Южно-Сахалинске 39-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство 43-летнего мужчины. Пострадавшего с ножевыми ранениями доставили в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области.

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