Юные воронежцы смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки

Воронежцам представили новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей. В МТС рассказали о виджете «SOS-кнопка» на экране телефона, которая позволяет ребенку одним нажатием отправить свою геолокацию и сигнал о помощи родственникам.
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