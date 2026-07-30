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Воронежские новости

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Юные воронежцы смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки

Юные воронежцы смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки

Воронежцам представили новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей. В МТС рассказали о виджете «SOS-кнопка» на экране телефона, которая позволяет ребенку одним нажатием отправить свою геолокацию и сигнал о помощи родственникам.

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