Маткапитал, пенсии и соцпособия 2024: на сколько вырастут выплаты в России Ирэн ОрлонскаяИнсайдеры сообщили новостному порталу 1rr о намерениях повысить размеры выплат для определенных категорий пенсионеров в предстоящем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии