Маткапитал, пенсии и соцпособия 2024: на сколько вырастут выплаты в России Ирэн ОрлонскаяИнсайдеры сообщили новостному порталу 1rr о намерениях повысить размеры выплат для определенных категорий пенсионеров в предстоящем году.