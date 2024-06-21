В Евпатории стартует сезон уличных фестивалей

Сезон традиционных музыкальных уличных фестивалей в Евпатории начнётся уже на следующей неделе. Фото: Евгений ЛетовДо конца лета будут выступать творческие коллективы, также пройдут костюмированные шествия великанов, представления артистов театра живой скульптуры.
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