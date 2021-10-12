За прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀ в городе Нур-Султан – 271, в городе Алматы – 238,в городе Шымкент – 37, в Акмолинской области – 110, в Актюбинской области – 28, в Алматинской области – 112, в Атырауской области – 13, в ВКО – 95, в Жамбылской области – 11, в ЗКО – 18, в Карагандинской области – 157, в Костанайской области – 97, в Кызылординской области – 13, в Мангистауской области – 3, в Павлодарской области – 155, в СКО – 122,в Туркестанской области – 19.