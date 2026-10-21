В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп очевидно сильнее симпатизирует президенту России Владимиру Путину больше, чем главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
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