Названы мегаполисы с наибольшим ростом цен на новостройки за квартал

Самара заняла первое место среди мегаполисов по темпам роста цен в новостройках В первую тройку городов-миллионников, где в четвертом квартале 2024 года сильнее всего подорожали новостройки, вошли Самара, Москва и Волгоград.
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