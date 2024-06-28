Новую станцию построят на МЦД-3 между «Молжаниново» и «Химками»

Народное голосование по определению названия ждя новой станции третьего маршрута Московских центральных диаметров проходит в настоящее время, сообщает паблик «Молжаниново и Подрезково | М125» социальной сети «ВКонтакте».
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