Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов», «Зенит» обратился в ЭСК из-за гола «Спартака», дубль и 850-й гол Овечкина, сын Леброна на драфте НБА и другие новости

В принципе, решение Карасева засчитать взятие ворот Зенита, на руку Зениту и сыграло. Как по итогу оказалось Богданыч изменил схему, Спартак был уничтожен

Лена Мисько

ЭСК ПОДДЕРЖАЛА КАРАСЁВА ЗАСЧИТАВШЕГО ГОЛ УГАЛЬДЕ «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить решение Карасёва зачитать гол нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на 12-й минуте, перед которым форвард москвичей Александр Соболев коснулся мяча рукой. Судья оценил положение рук Соболева как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий игроков обороны. Комиссия единогласно поддержала решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.