Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов», «Зенит» обратился в ЭСК из-за гола «Спартака», дубль и 850-й гол Овечкина, сын Леброна на драфте НБА и другие новости

1. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду.
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