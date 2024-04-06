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Не только о футболе

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Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов», «Зенит» обратился в ЭСК из-за гола «Спартака», дубль и 850-й гол Овечкина, сын Леброна на драфте НБА и другие новости

Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов», «Зенит» обратился в ЭСК из-за гола «Спартака», дубль и 850-й гол Овечкина, сын Леброна на драфте НБА и другие новости

1. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду.

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Комментарии
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Максим Комаров
В принципе, решение Карасева засчитать взятие ворот Зенита, на руку Зениту и сыграло. Как по итогу оказалось Богданыч изменил схему, Спартак был уничтожен
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14 час.
Лена Мисько
ЭСК ПОДДЕРЖАЛА КАРАСЁВА ЗАСЧИТАВШЕГО ГОЛ УГАЛЬДЕ «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить решение Карасёва зачитать гол нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на 12-й минуте, перед которым форвард москвичей Александр Соболев коснулся мяча рукой. Судья оценил положение рук Соболева как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий игроков обороны. Комиссия единогласно поддержала решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.
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6 час.
Максим Комаров
Отлично, спасибо И тебе, и ЭСК Насколько я понимаю, правилам пипец, ящик Пандоры открыт
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6 час.

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