В Екатеринбурге водитель наехал на группу пешеходов — погиб человек

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят расследование аварии, которая унесла жизнь одного человека и оставила троих, включая ребенка, с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
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