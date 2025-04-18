СМИ рассказали о продолжающемся 100 лет опыте с капающим пеком

Самый долгий научный эксперимент в мире «Опыт с капающим пеком», который длится уже 100 лет и проводится в Квинслендском университете в Австралии, пытается доказать, что некоторые вещества, кажущиеся твердыми, на самом деле жидкие.
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