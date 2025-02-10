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Кибермошенники выдали себя за высокопоставленного европейского чиновника

Кибермошенники выдали себя за высокопоставленного европейского чиновника

Bloomberg: мошенники выдали себя за главу Минобороны Италии и собрали донаты Кибермошенники из Италии использовали голосовой инструмент на основе искусственного интеллекта, чтобы выдать себя за министра обороны страны Гвидо Крозетто и его сотрудников, пишет Bloomberg.

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