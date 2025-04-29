❗️⚡️Индия закупит 26 палубных истребителей Dassault Rafale Marine в интересах национального флота. Сумма контракта со сроком закрытия в 2031 году - $7,4 млрд.
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❗️⚡️Индия закупит 26 палубных истребителей Dassault Rafale Marine в интересах национального флота. Сумма контракта со сроком закрытия в 2031 году - $7,4 млрд.