Политолог Орлов: Германия и ещё две страны ЕС мечтают о Калининграде

Три страны Европейского союза имеют исторические притязании на территорию Калининградской области.Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что Германия, Польша и Литва имеют исторические притязания на территорию Калининградскую область.
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