Депутат Рады Гончаренко задал вопросы о выезде Федорова из Украины

28 августа стало известно, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров назначен советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций.
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