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Silhouette запустил RFQ-торговлю для xStocks на Hyperliquid

Silhouette запустил RFQ-торговлю для xStocks на Hyperliquid

Платформа для оптовой торговли на Hyperliquid под названием Silhouette запустила свою систему запросов котировок (RFQ) в основной сети, с первоначальной поддержкой токенизированных акций xStocks.

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