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ГБР Украины сообщило о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

ГБР Украины сообщило о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

На Украине узнали, кто и куда сбывал продуктовые пакеты, предназначенные для ВС.Правоохранительные органы Украины раскрыли преступную деятельность ряда лиц, которые разработали схему хищения продуктов питания, предназначенных для снабжения армии.

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