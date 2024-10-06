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Отдать нельзя забрать

Отдать нельзя забрать

Марат Хайруллин пишет о возникающей перед РФ дилемме — что делать с Украиной после её капитуляции: Сегодня, на фоне успехов русской армии, не лишним будет еще раз поговорить о судьбе Украины.

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Комментарии
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VT
Viktor Tarko
Когда Россия дойдёт до западных границ,то,скорее всего,на бывшей у...и народу останется миллионов 5...А диверсанты будут,но опыт,как с ними бороться есть...
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9 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Нельзя будет только повторить ошибку хрущева. Только полное уничтожение бандеровцев.
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9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
пшики с доставшимися  им хохлами после войны поступили просто: расселили по одной-две семьи (не больше) в польских сёлах. и сейчас те совершенно ополячились. а всех профессиональных бандеровцев беспощадно уничтожали. Но пройдёт ли такое у нас?
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5 час.

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