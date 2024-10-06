Отдать нельзя забрать

Когда Россия дойдёт до западных границ,то,скорее всего,на бывшей у...и народу останется миллионов 5...А диверсанты будут,но опыт,как с ними бороться есть...

ВУ

Варлам Устрялов

пшики с доставшимися им хохлами после войны поступили просто: расселили по одной-две семьи (не больше) в польских сёлах. и сейчас те совершенно ополячились. а всех профессиональных бандеровцев беспощадно уничтожали. Но пройдёт ли такое у нас?