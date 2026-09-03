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Царьград

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Лавров заявил об ошибке ЕС из-за отказа от российского топлива

Лавров заявил об ошибке ЕС из-за отказа от российского топлива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ВЭФ во Владивостоке заявил, что отказ Евросоюза от российского топлива был серьезной ошибкой, так как ранее ЕС получал газ от России втрое дешевле.

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