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Царьград

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Капуста и картофель дорожают в урожайный год. Что случилось

Капуста и картофель дорожают в урожайный год. Что случилось

В нынешний урожайный год капуста подорожала на 30%. Не дешевеют и другие овощи.Взлетевшие в урожайный год цены на овощи - показатель того, как на ценовую динамику влияют не только природные факторы, но и состояние рынка, конкуренция и поведение участников рынка.

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