Капуста и картофель дорожают в урожайный год. Что случилось

В нынешний урожайный год капуста подорожала на 30%. Не дешевеют и другие овощи.Взлетевшие в урожайный год цены на овощи - показатель того, как на ценовую динамику влияют не только природные факторы, но и состояние рынка, конкуренция и поведение участников рынка.