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Закон и Порядок

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Что известно о столкновении поездов в Мурманской области

Что известно о столкновении поездов в Мурманской области

18 декабря в Мурманской области грузовой состав врезался в пассажирский поезд. В тот момент в нем находились 326 пассажиров.

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