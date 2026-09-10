На первых после каникул бюджетных дебатах в Бундестаге 9 сентября разгорелся спор о запрете АдГ: партия, воодушевленная победой в Саксонии-Анхальт, обвинила правительство Мерца в развале экономики, а «Зеленые» призвали начать процедуру ее запрета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Монтане появитс...
- «Донбасс присоеди...
- Онлайн-проект уни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым