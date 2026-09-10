Депутат Кауфманн усомнился в причастности России к атаке на аэропорт Лейпцига

На первых после каникул бюджетных дебатах в Бундестаге 9 сентября разгорелся спор о запрете АдГ: партия, воодушевленная победой в Саксонии-Анхальт, обвинила правительство Мерца в развале экономики, а «Зеленые» призвали начать процедуру ее запрета.