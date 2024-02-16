"Маска, я тебя, к сожалению, знаю"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ КОГДА ЗА РОССИЮ СТЫДНО: НОВОРОССИЮ ПРЕВРАЩАЮТ В ПРАЧЕЧНУЮ ДЛЯ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" Многие надеялись на то, что после залёта в клубе "Мутабор" балканский шансонье в стразах наконец-то покинет наши голубые экраны.