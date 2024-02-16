КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ КОГДА ЗА РОССИЮ СТЫДНО: НОВОРОССИЮ ПРЕВРАЩАЮТ В ПРАЧЕЧНУЮ ДЛЯ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" Многие надеялись на то, что после залёта в клубе "Мутабор" балканский шансонье в стразах наконец-то покинет наши голубые экраны.
"Маска, я тебя, к сожалению, знаю"
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Что это? Филя издевается, перебинтовав себя в костюме? Рада радости трех бойцов, если филя им поможет с протезами, уверена они качественные. Филя, так держать!
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19 час.
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