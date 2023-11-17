Пермский ВУЗ выполнит госзаказ по разработке лекарств от диабета

Также фармакадемия создаст лекарства от заболеваний крови и грибковых воспалений.Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) приступила к выполнению госзаказа на создание препаратов от сахарного диабета, болезней крови (антикоагулянта) и препаратов от грибковых заболеваний.
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