Пермский ВУЗ выполнит госзаказ по разработке лекарств от диабета

Также фармакадемия создаст лекарства от заболеваний крови и грибковых воспалений.Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) приступила к выполнению госзаказа на создание препаратов от сахарного диабета, болезней крови (антикоагулянта) и препаратов от грибковых заболеваний.