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Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки

Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки

Греция предложила Украине ракеты для Patriot, но с условием: не атаковать её танкеры в российских портах.

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