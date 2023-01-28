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В Донецке мирный житель подорвался на мине

В Донецке мирный житель подорвался на мине

В Донецке мирный житель был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом стало известно 28 января из Telegram-канала Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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