В Донецке мирный житель подорвался на мине

В Донецке мирный житель был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом стало известно 28 января из Telegram-канала Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Донецке мирный житель был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом стало известно 28 января из Telegram-канала Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии