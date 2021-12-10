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Ольга Прохватыло. Бедность, одиночество, отсутствие семьи и заветная мечта, которую успела исполнить перед уходом. Как жила?

Ольга Прохватыло. Бедность, одиночество, отсутствие семьи и заветная мечта, которую успела исполнить перед уходом. Как жила?

Ольга Прохватыло – российская актриса театра и кино. Харизматичной артистке не доставалось главных ролей, однако она играла так ярко, что ее героинь просто нельзя было не запомнить.

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