Бывшего тренера сборной Англии Саутгейта торжественно посвятили в рыцари

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал рыцарем. Об этом сообщает "Би-би-си". Специалист был включен в специальный наградной лист, утвержденный королем Великобритании Карлом III в преддверии Нового года.
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