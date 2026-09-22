В Зауралье привили от гриппа 159 тысяч человек

В Курганской области прививки от гриппа уже получили более 159 тысяч человек, а к концу кампании планируется охватить иммунизацией 60% жителей региона.
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