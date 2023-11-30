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Мадзарри о 2:4 от «Реала»: «Мы играли хорошо, создавали моменты, пока счет не стал 2:3»

Мадзарри о 2:4 от «Реала»: «Мы играли хорошо, создавали моменты, пока счет не стал 2:3»

«Перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий. Мы осознавали, насколько мадридцы хороши в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались.

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