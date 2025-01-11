Рогов: авиация России нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожье

Российская авиация нанесла массированный удар по боевикам ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.