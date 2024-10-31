Сербский яблочный пирог с "невидимым" тестом: готовлю его вместо надоевшей шарлотки

Сегодня у нас пирог с яблоками из теста филло. Очень вкусный и красивый! Сразу покажу, как получился, только-только достали из духовки, еще даже не остыл: Главная особенность этого яблочного пирога в том, что он готовится из теста филло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии