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Сербский яблочный пирог с "невидимым" тестом: готовлю его вместо надоевшей шарлотки

Сербский яблочный пирог с "невидимым" тестом: готовлю его вместо надоевшей шарлотки

Сегодня у нас пирог с яблоками из теста филло. Очень вкусный и красивый! Сразу покажу, как получился, только-только достали из духовки, еще даже не остыл: Главная особенность этого яблочного пирога в том, что он готовится из теста филло.

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