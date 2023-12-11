СМИ: ВСУ готовы отказаться от плацдарма на левом берегу Днепра

Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и ведет к большим потерям. Большинство украинских солдат, которых командование переправляет через реку, погибают еще на подходе к берегу, пишет одесское издание «Думская».
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