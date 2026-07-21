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Тимур Гурцкая: «Тюкавин хотел бы в «Зенит». Одна из основных причин – не чемпионство, а то, что его рост в «Зените» будет больше, чем в «Динамо». Дают зарплату в два раза больше»

Агент Тимур Гурцкая сообщил, что вопрос перехода форварда «Динамо» Константина Тюкавина в « Зенит » не закрыт окончательно.

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