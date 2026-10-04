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Царьград

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Агроном Абрамова советует высаживать чеснок, когда желтеют берёзы

Агроном Абрамова советует высаживать чеснок, когда желтеют берёзы

Галина Абрамова из Казанского ГАУ рассказала, что оптимальное время для посадки озимого чеснока определяется температурой почвы и пожелтением берёзовых листьев.

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