Василий Анохин предлагает ввести финподдержку создания гостиниц на базе объектов культурного наследия

Губернатор Смоленской области принял участие в дискуссии о развитии туризма на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Смоленской области предложил правительству России ввести финансовую поддержку создания небольших гостиниц до 50 мест на базе объектов культурного наследия в исторических центрах городов.