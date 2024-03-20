РИА Новости Постпред: США хотят прямо сейчас обсудить контроль над вооружениями с РФ и КНР. © AP Photo / EDUARDO MUNOZв ООН, РИА Новости.
США заявили о желании срочно обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Комментарии
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Евгений Мангуш
Учитывая то, что этот представитель неизвестной половой принадлежности, то непонятно куда его послать. А чего это они там заблеяли?
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18 час.
Михаил Воскресенский
Это приступ хитрости...
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16 час.
Владимир Алтайцев
какие переговоры могут быть с мошенниками, ни разу не выполнившими своих обещаний?Тайная, да даже уже явная мечта Запада - разоружить Россию, поставить её на колени. Но Путин не Горбачёв, надеемся все мы, что он не пойдёт на предательство интересов России, как Горбачёв с Ельциным.
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14 час.
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