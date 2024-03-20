США заявили о желании срочно обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Учитывая то, что этот представитель неизвестной половой принадлежности, то непонятно куда его послать. А чего это они там заблеяли?

Владимир Алтайцев

какие переговоры могут быть с мошенниками, ни разу не выполнившими своих обещаний?Тайная, да даже уже явная мечта Запада - разоружить Россию, поставить её на колени. Но Путин не Горбачёв, надеемся все мы, что он не пойдёт на предательство интересов России, как Горбачёв с Ельциным.