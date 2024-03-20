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США заявили о желании срочно обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

США заявили о желании срочно обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

 РИА Новости Постпред: США хотят прямо сейчас обсудить контроль над вооружениями с РФ и КНР. © AP Photo / EDUARDO MUNOZв ООН, РИА Новости.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Учитывая то, что этот представитель неизвестной половой принадлежности, то непонятно куда его послать. А чего это они там заблеяли?
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18 час.
Михаил Воскресенский
Это приступ хитрости...
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16 час.
Владимир Алтайцев
какие  переговоры  могут  быть с мошенниками, ни разу не  выполнившими  своих обещаний?Тайная, да  даже  уже  явная  мечта  Запада  - разоружить Россию, поставить её на колени. Но Путин  не  Горбачёв, надеемся  все  мы, что  он  не  пойдёт на предательство  интересов  России, как Горбачёв  с  Ельциным.
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