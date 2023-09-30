Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • patentlil
    Майонез НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для нагревания!Кабачки по-францу...
  • Михаил Васильев
    Какой же француз сообщил автору данный рецепт?Кабачки по-францу...
  • Майя Maja
    А они тогда развалятся как каша будут (из-за майонеза)..Кабачки по-францу...

Кабачки по-французски – очень вкусные, а готовятся элементарно

Кабачки по-французски – очень вкусные, а готовятся элементарно

Простой и вкусный способ приготовить молодые кабачки аналогично тому, как мы готовим мясо и картофель «по-французски».

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Комментарии
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Майя Maja
А они тогда развалятся как каша будут (из-за майонеза)..
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7 час.
Михаил Васильев
Какой же француз сообщил автору данный рецепт?
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6 час.
p
patentlil
Майонез НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для нагревания!
Ответить
6 час.

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