Кабачки по-французски – очень вкусные, а готовятся элементарно

Простой и вкусный способ приготовить молодые кабачки аналогично тому, как мы готовим мясо и картофель «по-французски».
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