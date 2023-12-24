Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Юлия Кахичко

Во-первых , Новый Год это светский праздник, ни к какой религии не относится, а потому недолжно быть дискуссий на тему: должна быть ёлка в школе (садике) или не должна. ДОЛЖНА БЫТЬ!!!! Толерантность тут ни при чём. А во-вторых, мы в России или где? А стало быть законы РФ в приоритете, несогласные приезжие могут идти лесом на свою историческую .Вместе со всеми своим семействами.