Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Avia.pro - Новости Проблемы начались с требований со стороны мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые находятся в ряде подмосковных школ.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Во-первых , Новый Год это светский праздник, ни к какой религии не относится, а потому недолжно быть дискуссий на тему: должна быть ёлка в школе (садике) или не должна. ДОЛЖНА БЫТЬ!!!! Толерантность тут ни при чём. А во-вторых, мы в России или где? А стало быть законы РФ в приоритете, несогласные приезжие могут идти лесом на свою историческую .Вместе со всеми своим семействами.
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11 час.
Эдуард Николаев
просто, точно, лаконично
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10 час.

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